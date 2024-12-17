Подъяпольский перейдет в «Динамо», агент подтвердил: «Владислава обменяют из «Лады» в ближайшее время»

Агент Владислава Подъяпольского подтвердил будущий переход игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация , что голкипер «Лады» может покинуть клуб в результате обмена.

«Владислава Подъяпольского в ближайшее время обменяют в московское «Динамо», – заявил агент хоккеиста Станислав Романов .

29-летний вратарь в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ провел 28 матчей и одержал 11 побед, отражая 94,1% бросков при коэффициенте надежности 2,02.

«Лада » после 33 матчей имеет в активе 31 очко. Тольяттинский клуб находится на девятой строчке в Восточной конференции.

Директор «Лады» о Подъяпольском: «Лучший вратарь в КХЛ. Number one. Голкипер – это обычно 50% команды, в нашем случае намного больше»