Подъяпольский перейдет в «Динамо», агент подтвердил: «Владислава обменяют из «Лады» в ближайшее время»
Агент Владислава Подъяпольского подтвердил будущий переход игрока в «Динамо».
Ранее появилась информация, что голкипер «Лады» может покинуть клуб в результате обмена.
«Владислава Подъяпольского в ближайшее время обменяют в московское «Динамо», – заявил агент хоккеиста Станислав Романов.
29-летний вратарь в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ провел 28 матчей и одержал 11 побед, отражая 94,1% бросков при коэффициенте надежности 2,02.
«Лада» после 33 матчей имеет в активе 31 очко. Тольяттинский клуб находится на девятой строчке в Восточной конференции.
Директор «Лады» о Подъяпольском: «Лучший вратарь в КХЛ. Number one. Голкипер – это обычно 50% команды, в нашем случае намного больше»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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