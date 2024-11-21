«Монреаль» возглавил рейтинг клубов НХЛ в разрезе игроков в возрасте до 24 лет. «Вашингтон» – 12-й, «Питтсбург» – 31-й, «Тампа» – 32-я (TSN)

«Монреаль» возглавил рейтинг клубов НХЛ в разрезе игроков U24 по версии TSN.

При составлении списка учитывались игроки клубов в возрасте до 24 лет на момент начала сезона-2024/25.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Монреаль »

2. «Сан-Хосе »

3. «Детройт »

4. «Нью-Джерси »

5. «Миннесота »

6. «Чикаго»

7. «Анахайм»

8. «Оттава»

9. «Даллас»

10. «Коламбус»

11. «Каролина»

12. «Вашингтон»

13. «Юта»

14. «Баффало»

15. «Филадельфия»

16. «Калгари»

17. «Торонто»

18. «Лос-Анджелес»

19. «Рейнджерс»

20. «Сиэтл»

21. «Сент-Луис»

22. «Виннипег»

23. «Ванкувер»

24. «Нэшвилл»

25. «Вегас»

26. «Колорадо»

27. «Эдмонтон»

28. «Айлендерс»

29. «Флорида»

30. «Бостон»

31. «Питтсбург»

32. «Тампа».