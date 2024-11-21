«Монреаль» возглавил рейтинг клубов НХЛ в разрезе игроков в возрасте до 24 лет. «Вашингтон» – 12-й, «Питтсбург» – 31-й, «Тампа» – 32-я (TSN)
«Монреаль» возглавил рейтинг клубов НХЛ в разрезе игроков U24 по версии TSN.
При составлении списка учитывались игроки клубов в возрасте до 24 лет на момент начала сезона-2024/25.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Монреаль»
2. «Сан-Хосе»
3. «Детройт»
4. «Нью-Джерси»
5. «Миннесота»
6. «Чикаго»
7. «Анахайм»
8. «Оттава»
9. «Даллас»
10. «Коламбус»
11. «Каролина»
12. «Вашингтон»
13. «Юта»
14. «Баффало»
15. «Филадельфия»
16. «Калгари»
17. «Торонто»
18. «Лос-Анджелес»
19. «Рейнджерс»
20. «Сиэтл»
21. «Сент-Луис»
22. «Виннипег»
23. «Ванкувер»
24. «Нэшвилл»
25. «Вегас»
26. «Колорадо»
27. «Эдмонтон»
28. «Айлендерс»
29. «Флорида»
30. «Бостон»
31. «Питтсбург»
32. «Тампа».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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