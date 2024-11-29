У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й
Команда Спенсера Карбери возглавляет рейтинг с 4,06 гола в среднем за игру. В прошлом сезоне «Кэпиталс» были на 28-м месте по этому показателю (2,63 шайбы).
В тройку вошли «Каролина» и «Виннипег». Отметим, что на седьмом месте находится «Коламбус», а «Нэшвилл» и «Бостон» замыкают список.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Вашингтон» – 4,09 гола за матч;
2. «Каролина» – 4,00;
3. «Виннипег» – 3,91;
4. «Тампа-Бэй» – 3,81;
5. «Вегас» – 3,74;
6. «Флорида» – 3,43;
7. «Коламбус» – 3,43;
8. «Даллас» – 3,38;
9. «Нью-Джерси» – 3,36;
10. «Рейнджерс» – 3,33;
11. «Колорадо» – 3,30;
12. «Миннесота» – 3,23;
13. «Ванкувер» – 3,19;
14. «Оттава» – 3,18;
15. «Баффало» – 3,09;
16. «Лос-Анджелес» – 3,00;
17. «Торонто» – 2,95;
18. «Эдмонтон» – 2,91;
19. «Монреаль» – 2,82;
20. «Филадельфия» – 2,78;
21. «Сиэтл» – 2,74;
22. «Юта» – 2,73;
23. «Сан-Хосе» – 2,64;
24. «Питтсбург» – 2,63;
25. «Анахайм» – 2,62;
26. «Калгари» – 2,57;
27. «Чикаго» – 2,50;
28. «Детройт» – 2,50;
29. «Сент-Луис» – 2,50;
30. «Айлендерс» – 2,48;
31. «Бостон» – 2,38;
32. «Нэшвилл» – 2,35.
59 россиян провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне было 66, рекорд – 72
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