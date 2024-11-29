  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й
5

У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й

У «Вашингтона» лучшая средняя результативность за матч в сезоне НХЛ.

Команда Спенсера Карбери возглавляет рейтинг с 4,06 гола в среднем за игру. В прошлом сезоне «Кэпиталс» были на 28-м месте по этому показателю (2,63 шайбы).

В тройку вошли «Каролина» и «Виннипег». Отметим, что на седьмом месте находится «Коламбус», а «Нэшвилл» и «Бостон» замыкают список.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Вашингтон» – 4,09 гола за матч;

2. «Каролина» – 4,00;

3. «Виннипег» – 3,91;

4. «Тампа-Бэй» – 3,81;

5. «Вегас» – 3,74;

6. «Флорида» – 3,43;

7. «Коламбус» – 3,43;

8. «Даллас» – 3,38;

9. «Нью-Джерси» – 3,36;

10. «Рейнджерс» – 3,33;

11. «Колорадо» – 3,30;

12. «Миннесота» – 3,23;

13. «Ванкувер» – 3,19;

14. «Оттава» – 3,18;

15. «Баффало» – 3,09;

16. «Лос-Анджелес» – 3,00;

17. «Торонто» – 2,95;

18. «Эдмонтон» – 2,91;

19. «Монреаль» – 2,82;

20. «Филадельфия» – 2,78;

21. «Сиэтл» – 2,74;

22. «Юта» – 2,73;

23. «Сан-Хосе» – 2,64;

24. «Питтсбург» – 2,63;

25. «Анахайм» – 2,62;

26. «Калгари» – 2,57;

27. «Чикаго» – 2,50;

28. «Детройт» – 2,50;

29. «Сент-Луис» – 2,50;

30. «Айлендерс» – 2,48;

31. «Бостон» – 2,38;

32. «Нэшвилл» – 2,35.

59 россиян провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне было 66, рекорд – 72

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoВашингтон
logoНХЛ
logoВегас
logoМиннесота
logoОттава
logoДаллас
logoКоламбус
logoЛос-Анджелес
logoВиннипег
logoКолорадо
logoНью-Джерси
logoВанкувер
logoРейнджерс
logoТампа-Бэй
logoБаффало
logoКаролина
logoФлорида
logoАйлендерс
logoЭдмонтон
logoКалгари
logoНэшвилл
logoЮта
logoЧикаго
logoПиттсбург
logoАнахайм
logoСиэтл
logoБостон
logoТоронто
logoСан-Хосе
logoДетройт
logoСент-Луис
logoМонреаль
logoФиладельфия
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби – 7-й игрок в истории НХЛ с 600+ голами за одну франшизу. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Хоу, Айзермана, Лемье, Сакика и Бобби Халла
424 ноября, 08:29
Капризов – главный претендент на «Харт» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й
1622 ноября, 07:15
«Вегас» заполняет домашнюю арену на 102,2% – 1-е место в НХЛ. У 11 команд – 100-процентная посещаемость, у «Виннипега» – 89,8%, «Сан-Хосе» на последнем месте – 77,5% (The Athletic)
8813 ноября, 11:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Кожевников: «Авангард» не попадет в плей-офф, может быть такое. Там бардак, непонятно, кто принимает решения. Как в Америке – глубинное государство»
16сегодня, 10:30
«Авангард» выменял Башкирова у «Металлурга». Магнитогорцы получат денежную компенсацию
20сегодня, 10:15
НХЛ. «Филадельфия» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Флориды», «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Бостона»
10сегодня, 10:05
Защитник СКА Педан: «Если вижу, что оброс как леший – иду к барберу. Хожу к одному мастеру, а то могут так обкромсать, что потом надо в шапке ходить 2 недели»
6сегодня, 09:46
Андрей Назаров: «Весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане. Нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами»
54сегодня, 09:30
И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга покинул клуб. Специалист ушел из-за несогласия с трансферной политикой (Иван Богун)
14сегодня, 09:15
Деанджело, Хмелевски, Яшкин, Исхаков, Гернат и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Представители СМИ выбрали 12 хоккеистов
9сегодня, 08:35
КХЛ. «Металлург» примет «Барыс», «Лада» в гостях у «Куньлуня»
6сегодня, 07:50
Терещенко о «Ладе»: «Там уже давно царит бардак. Боль и печаль нашего хоккея. Как возможно, что при финансировании около 3 млрд рублей, арена в столь плачевном состоянии?!»
5сегодня, 07:41
Третьяк и ФХР поддержали выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Мы много лет работали в Госдуме. Я знаю, насколько глубоко он погружен в спортивную тематику»
17сегодня, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о поражении СКА от «Адмирала»: «На Дальнем Востоке сложно играть – первые 2 периода ты спишь. Мог быть психологический фактор – не настроились»
122 минуты назад
Бирюков о трансферах «Металлурга»: «Обмены зависят от хоккеистов и положения их команд. Уилсон не просто так оказался в клубе, мы рассчитываем на него»
4сегодня, 10:01
Китон Томпсон: «Всегда хотел играть в КХЛ. Ларионов – очень уважаемый человек, я был очень рад, когда «Торпедо» предложило контракт»
1сегодня, 09:00
Рябыкин о КХЛ: «СКА сверхагрессивно прессингует двумя игроками – схема рискованная. Нравится «Салават» с быстрой и активной игрой, у «Торпедо» и «Северстали» есть свой стиль»
сегодня, 08:47
Эвасон о судьях в игре с «Монреалем»: «Просто смешно. «Коламбус» выходит «2 в 1», соперник хватает игрока за бедро. Это не может не быть штрафом»
6сегодня, 08:22
Хайман о 3 шайбах в 20 играх после 54 голов в прошлом сезоне: «У меня в карьере было достаточно трудностей. Я не сужу себя по результатам – ориентируюсь на процесс»
6сегодня, 07:28
Окулов об удалениях ЦСКА в матче с «Динамо»: «Эмоции зашкаливали. Шесть полевых на льду, какие‑то подножки – это глупости, которые надо убирать»
сегодня, 07:12
Порядин об отношении к нему в Нижнекамске: «Враждебности не чувствую, это мой второй дом. Хотел показать болельщикам, что переход в «Спартак» был не напрасен»
3сегодня, 06:57
Рябыкин о Ги Буше и схеме 1-3-1: «Для «Авангарда» это хорошо забытое старое – так играли при Скабелке. Сейчас по этой системе играет «Динамо» – и есть результат»
4сегодня, 06:32
Крайдер о «Рейнджерс» после 4 поражений подряд: «Ясно, что есть разочарование, тревога и напряжение. Давайте разберемся с этим дерьмом и выясним, кто мы»
1сегодня, 06:20