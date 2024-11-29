У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й

У «Вашингтона» лучшая средняя результативность за матч в сезоне НХЛ.

Команда Спенсера Карбери возглавляет рейтинг с 4,06 гола в среднем за игру. В прошлом сезоне «Кэпиталс » были на 28-м месте по этому показателю (2,63 шайбы).

В тройку вошли «Каролина » и «Виннипег». Отметим, что на седьмом месте находится «Коламбус», а «Нэшвилл » и «Бостон» замыкают список.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Вашингтон» – 4,09 гола за матч;

2. «Каролина» – 4,00;

3. «Виннипег » – 3,91;

4. «Тампа-Бэй » – 3,81;

5. «Вегас» – 3,74;

6. «Флорида» – 3,43;

7. «Коламбус » – 3,43;

8. «Даллас» – 3,38;

9. «Нью-Джерси» – 3,36;

10. «Рейнджерс» – 3,33;

11. «Колорадо» – 3,30;

12. «Миннесота » – 3,23;

13. «Ванкувер» – 3,19;

14. «Оттава» – 3,18;

15. «Баффало» – 3,09;

16. «Лос-Анджелес» – 3,00;

17. «Торонто » – 2,95;

18. «Эдмонтон» – 2,91;

19. «Монреаль» – 2,82;

20. «Филадельфия» – 2,78;

21. «Сиэтл» – 2,74;

22. «Юта» – 2,73;

23. «Сан-Хосе» – 2,64;

24. «Питтсбург » – 2,63;

25. «Анахайм» – 2,62;

26. «Калгари» – 2,57;

27. «Чикаго» – 2,50;

28. «Детройт» – 2,50;

29. «Сент-Луис» – 2,50;

30. «Айлендерс» – 2,48;

31. «Бостон » – 2,38;

32. «Нэшвилл» – 2,35.

59 россиян провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне было 66, рекорд – 72