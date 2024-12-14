«Ак Барс» интересуется О′Деллом. Казанцы хотят подписать 34-летнего форварда, когда он расторгнет контракт с «Динамо» (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» интересуется Эриком О′Деллом.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, казанский клуб хочет подписать соглашение с 34-летним форвардом после того, как тот расторгнет контракт с «Динамо».
В этом регулярном чемпионате О’Делл набрал 6 (2+4) баллов в 14 матчах, но он не играет с 8 октября. По информации «Динамо», это связано с обострением проблем со здоровьем.
В прошлом сезоне на счету канадца было 57 (27+30) очков в 74 матчах с учетом плей-офф.
Агент О′Делла: «На него претендуют несколько команд из Восточной и Западной конференций, фаворита нет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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