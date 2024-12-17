Защитник «Локомотива» Симашев: «Чтобы выиграть, нужно когда-то проиграть. «Бостон» в НБА столько раз заходил на чемпионство с 2008-го – сейчас его взял. Выиграем и мы»

Дмитрий Симашев высказался о шансах команды на Кубок Гагарина.

В финале плей-офф КХЛ прошлого сезона «Локомотив » проиграл «Металлургу» в серии со счетом 0-4. В июне 2024-го «Бостон» стал чемпионом НБА, победив «Даллас» (4-1).

– «Локомотив» все-таки больше 20 лет ничего не выигрывал. Хотя, согласен, это не «Торонто», который без Кубка Стэнли с 1960-х годов.

– А ЦСКА сколько лет не выигрывал, пока Никитин и Юшкевич им не принесли Кубок Гагарина? В каком году?

– В 2019-м.

– Сколько они не выигрывали до этого?

– Лет 30.

– Ну вот и все. Так что какой тут у нас синдром? Да, у нас был финал в прошлом сезоне, обидно было проигрывать его 0:4 «Магнитке». Но, как говорят в баскетболе, чтобы выиграть, нужно когда-то проиграть. Это, конечно, может глупо звучать, но я думаю, в таких словах есть смысл.

«Флорида » в НХЛ проиграла финал Кубка Стэнли в прошлом году, а в этом выиграла его. «Бостон Селтикс » в НБА столько раз заходил на чемпионство с 2008 года. В итоге сейчас его выиграл. Поэтому все нормально. Выиграем и мы.

– Чувствуется, что весь Ярославль уже в этом сезоне ждет трофея?

– Каждый город, каждый болельщик ждет трофея. И мы играем за все это. Мы же не просто так выходим играть. Мы играем за что-то, – сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев .

Симашев о «Юте»: «Ездил туда летом, условия – уже одни из самых лучших в НХЛ. Владелец из НБА, это совсем другие деньги. Показалось, что там классно»