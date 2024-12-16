Симашев о книгах: «Стараюсь читать каждый день, сейчас – «Ночь в Лиссабоне» Ремарка. Могу на классику нашу переключиться. Это уже как привычка, некий ритуал»
Дмитрий Симашев рассказал, что старается читать книги каждый день.
– Вы говорили, что много медитируете, и один из способов медитации для вас – чтение книг. Какие именно книги читаете?
– Можно назвать это и медитацией, да, неким ритуалом. Читаю разное. Сейчас, например, «Ночь в Лиссабоне» Ремарка. Могу на классику нашу переключиться.
Это по настроению. Стараюсь читать каждый день, это уже у меня как привычка, – сказал 19-летний защитник «Локомотива» и «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Российская газета»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем