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Симашев о книгах: «Стараюсь читать каждый день, сейчас – «Ночь в Лиссабоне» Ремарка. Могу на классику нашу переключиться. Это уже как привычка, некий ритуал»

Дмитрий Симашев рассказал, что старается читать книги каждый день.

– Вы говорили, что много медитируете, и один из способов медитации для вас – чтение книг. Какие именно книги читаете?

– Можно назвать это и медитацией, да, неким ритуалом. Читаю разное. Сейчас, например, «Ночь в Лиссабоне» Ремарка. Могу на классику нашу переключиться.

Это по настроению. Стараюсь читать каждый день, это уже у меня как привычка, – сказал 19-летний защитник «Локомотива» и «России 25». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Российская газета»
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книги
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