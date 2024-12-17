Симашев о «Юте»: «Ездил туда летом, условия – уже одни из самых лучших в НХЛ. Владелец из НБА, это совсем другие деньги. Показалось, что там классно»

Дмитрий Симашев сказал, что в «Юте» одни из лучших условий в НХЛ.

– Выбравшая вас в прошлом году [под 6-м номером] на драфте НХЛ «Аризона» контактирует с вами?

– «Аризона» уже нет – «Юта» контактировала. Списываемся, общаемся. Больше ничего говорить не буду.

– А что они вам говорят? Дают какие-то советы по подготовке?

– Просто спрашивают, как дела, как себя чувствую. Это все, что они говорят. Я сейчас в «Локомотиве », и ничего больше «Юта» мне не говорит. Просто напоминает, что если нужна какая-то помощь, то я могу обратиться, и они всегда помогут.

– Как вообще отреагировали на переезд клуба?

– Ну это на самом деле уникальная история. Мало с кем бывает, когда тебя драфтует один клуб, а через год меняется вся эта система. Я был в «Юте» летом. Там, конечно, условия... Я думаю, что одни уже из самых лучших в НХЛ . Потому что владелец клуба является также владельцем «Юты Джаз», баскетбольной команды в НБА. Там деньги совсем другие. И, как я видел по видео, даже раздевалка если не лучшая, то одна из лучших в НХЛ.

– А сама местность вам как?

– Там горы – очень красиво. Но летом жарко, а зимой такие европейские холода. Мне показалось, что там классно. Не буду говорить, что лучше, чем у нас, поскольку там не жил. Ну, дай бог, конечно, получится поиграть в «Юте» и пожить там.

– Перешедший летом в «Юту» Михаил Сергачев общался с вами?

– Контактировали пару раз, переписывались, поздравил его с переходом. Вернее, не поздравил, конечно, — просто написал пару слов ему об обмене и все. Ну и встретились, буквально 20 минут поговорили перед игрой, – сказал защитник «Локомотива».