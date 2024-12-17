Карбери об Овечкине: «Он вернулся в команду. Следующий шаг – снять бесконтактный свитер и начать полноценно тренироваться»

Спенсер Карбери рассказал о восстановлении Александра Овечкина после травмы.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Вчера появилась информация , что Овечкин отправился с «Вашингтоном » на выезд в Даллас и Чикаго. Он не примет участия в играх, но будет тренироваться с резервистами.

«Да, он вернулся в команду и находится с нами. Следующий шаг – снять бесконтактный свитер и начать полноценно тренироваться, участвовать в контактных упражнениях», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .

«Вашингтон» прервал 10-матчевую серию побед в гостях, уступив «Далласу». Клуб сохранил лидерство в НХЛ по % очков