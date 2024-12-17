Карбери об Овечкине: «Он вернулся в команду. Следующий шаг – снять бесконтактный свитер и начать полноценно тренироваться»
Спенсер Карбери рассказал о восстановлении Александра Овечкина после травмы.
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Вчера появилась информация, что Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго. Он не примет участия в играх, но будет тренироваться с резервистами.
«Да, он вернулся в команду и находится с нами. Следующий шаг – снять бесконтактный свитер и начать полноценно тренироваться, участвовать в контактных упражнениях», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
«Вашингтон» прервал 10-матчевую серию побед в гостях, уступив «Далласу». Клуб сохранил лидерство в НХЛ по % очков
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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