Кинэн об Овечкине: «В Северной Америке все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Александра и не обращают внимания, что он русский»

Майк Кинэн рассказал об отношении к Александру Овечкину в Северной Америке.

39-летний нападающий проводит 20-й сезон в НХЛ.

– Овечкин – игрок из России. Но его обожают в НХЛ, в Америке, и всем нет дела до его национальности. Вы удивлены?

– Всем действительно нет дела до его национальности. Он гениальный игрок – это важно.

Когда я был генеральным менеджером «Флориды », и Алекс вышел на драфт, я пытался его заполучить. Мы даже устроили проверку в НХЛ касательно его возраста. Мне казалось, его возраст не соответствует заявленному.

Но в Северной Америке действительно все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Овечкина , его достижениями и не обращают внимания, что он русский, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн .

Кинэн о смене Ковалева в 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»