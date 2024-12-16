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Кинэн об Овечкине: «В Северной Америке все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Александра и не обращают внимания, что он русский»

Майк Кинэн рассказал об отношении к Александру Овечкину в Северной Америке.

39-летний нападающий проводит 20-й сезон в НХЛ.

– Овечкин – игрок из России. Но его обожают в НХЛ, в Америке, и всем нет дела до его национальности. Вы удивлены?

– Всем действительно нет дела до его национальности. Он гениальный игрок – это важно.

Когда я был генеральным менеджером «Флориды», и Алекс вышел на драфт, я пытался его заполучить. Мы даже устроили проверку в НХЛ касательно его возраста. Мне казалось, его возраст не соответствует заявленному.

Но в Северной Америке действительно все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Овечкина, его достижениями и не обращают внимания, что он русский, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.

Кинэн о смене Ковалева в 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoМайк Кинэн
Политика
Драфт НХЛ
ТАСС
logoВашингтон
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