Ружичка о «Спартаке»: «Для улучшения игры нужно больше играть по системе. Третий период – это пока наша самая слабая часть»

Адам Ружичка поделился мнением касательно игры «Спартака» в сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова находится на второй позиции в таблице Западной конференции.

«Для улучшения игры нужно больше играть по нашей системе и стараться действовать в обороне все 60 минут. Все остальное у нас идет очень неплохо.

Третий период – это пока наша самая слабая часть игры.

Мы должны убирать эти моменты и, как я уже сказал, сконцентрироваться на все 60 минут», – сказал нападающий «Спартака » Адам Ружичка .