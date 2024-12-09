Ружичка о «Спартаке»: «Для улучшения игры нужно больше играть по системе. Третий период – это пока наша самая слабая часть»
Адам Ружичка поделился мнением касательно игры «Спартака» в сезоне КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова находится на второй позиции в таблице Западной конференции.
«Для улучшения игры нужно больше играть по нашей системе и стараться действовать в обороне все 60 минут. Все остальное у нас идет очень неплохо.
Третий период – это пока наша самая слабая часть игры.
Мы должны убирать эти моменты и, как я уже сказал, сконцентрироваться на все 60 минут», – сказал нападающий «Спартака» Адам Ружичка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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