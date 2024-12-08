«Спартак» одержал третью победу подряд – 4:2 с «Витязем». Пашин набрал 3 (2+1) очка

«Спартак» одержал третью победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Красно-белые в гостях обыграли «Витязь » со счетом 4:2.

Дубль и голевая передача на счету Александра Пашина . В активе 22-летнего форварда стало 24 (7+17) баллов за результативность в 33 матчах.

«Спартак » продлил победную серию и продолжает сохранять второе место в Западной конференции, набрав 50 очков за 35 матчей.

«Витязь» проиграл шесть последних игр из семи. Подмосковный клуб занимает девятую строчку на Западе, имея 32 очка после 35 проведенных встреч.

Следующий матч «Спартак» проведет 19 декабря в гостях против ЦСКА. «Витязь» сыграет с «Торпедо» 17 декабря.