Перлини заработает 16 млн рублей по контракту со «Спартаком» (Metaratings)

Брендан Перлини заработает 16 млн рублей по контракту со «Спартаком».

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня стало известно , что «Спартак » подписал контракт с игроком до конца сезона.

В прошлом сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ за «Шарлотт» и набрал 21 (10+11) очков в 38 играх.

В НХЛ Брендан Перлини провел 262 матча за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», заработав 81 (50+31) балл.