Перлини заработает 16 млн рублей по контракту со «Спартаком» (Metaratings)
Брендан Перлини заработает 16 млн рублей по контракту со «Спартаком».
Об этом сообщает Metaratings.
Сегодня стало известно, что «Спартак» подписал контракт с игроком до конца сезона.
В прошлом сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ за «Шарлотт» и набрал 21 (10+11) очков в 38 играх.
В НХЛ Брендан Перлини провел 262 матча за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», заработав 81 (50+31) балл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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