Егор Сидоров – игрок недели в АХЛ. 20-летний форвард «Анахайма», выступающий за «Сан-Диего», набрал 3+3 в 2 матчах
Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров признан игроком недели в АХЛ.
20-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в двух матчах при показателе полезности «+5».
Сидоров оформил дубль, отдал результативную передачу на победный гол и был назван первой звездой в игре «Сан-Диего» с «Хендерсоном» (5:4).
В матче против «Сан-Хосе Барракуда» белорус открыл счет и сделал две результативные передачи, снова став первой звездой встречи, завершившейся победой «Сан-Диего» со счетом 5:2. Сидоров отметился минимум одним голом в четвертом матче подряд.
Выбранный «Анахаймом» в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года, форвард на данный момент делит лидерство в команде по очкам, набрав 17 (8+9) баллов в 22 играх этого сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт АХЛ
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