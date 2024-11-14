  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аскаров отразил 48 из 49 бросков в победном матче фарм-клуба «Сан-Хосе». Вратарь выиграл 6 из 8 игр в сезоне АХЛ, пропуская в среднем 1,64 шайбы
5

Аскаров отразил 48 из 49 бросков в победном матче фарм-клуба «Сан-Хосе». Вратарь выиграл 6 из 8 игр в сезоне АХЛ, пропуская в среднем 1,64 шайбы

Ярослав Аскаров отразил 48 из 49 бросков в матче АХЛ.

«Сан-Хосе Барракуда» обыграл «Сан-Диего» (2:1) в игре регулярного чемпионата АХЛ.

22-летний российский голкипер Ярослав Аскаров парировал 48 из 49 бросков в этой встрече.

В нынешнем сезоне вратарь одержал 6 побед в 8 матчах чемпионата АХЛ, пропуская в среднем 1,64 шайбы и отражая 94,9% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoАХЛ
logoСан-Хосе Барракуда
logoСан-Диего Гуллз
logoЯрослав Аскаров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зарипов о заводе по производству клюшек: «Провели презентацию новой модели. Дилеры в восторге, много предложений. Долго тестировали, отзывы только положительные»
111 минут назад
«Месси – лучший футболист в мире. Поп-звезды и певцы в Северной Америке даже близко не сравнятся с людьми такого уровня, как Лионель». Хоккеист Комтуа про Лео
521 минуту назад
Артем Батрак: «У «Локомотива» нет слабых мест – не помню, чтобы кто-то так доминировал. Бесит, когда говорят про их скучную игру – 80 голов, больше лишь у СКА и «Торпедо»
15сегодня, 15:16
НХЛ. «Тампа» примет «Виннипег», «Рейнджерс» против «Сан-Хосе», «Миннесота» сыграет с «Монреалем»
5сегодня, 15:01
Терещенко о СКА: «Им мешает большое количество игроков, полагаю. Не знают, кого поставить в состав, и что вообще с ними делать»
8сегодня, 14:51
«Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Динамо» и еще 3 клуба сыграют в турнире КХЛ «3 на 3». В составе должен быть хотя бы один известный хоккеист
15сегодня, 14:41
Ротенберг о частом переходе СКА на игру в 3 звена: «Понимаем, что нужно играть в четыре, но главное – это победа. Здесь как в шахматах – нужны ходы»
15сегодня, 14:21
Фетисов о Малкине: «Его возвращение стало бы большим событием – для страны, КХЛ. Это один из самых талантливых наших хоккеистов»
3сегодня, 14:11
Гарпенлов считает, что Карлссон не нужен Швеции на Турнире четырех наций: «Слишком велики недостатки в обороне. Я бы не включил его в состав»
12сегодня, 14:01
«Ак Барс» предлагает Маклауду контракт на 30 млн рублей плюс бонусы. В «Авангарде» готовы дать больше («ВсеПроСпорт»)
15сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Свечков набрал 2+1 и стал 2-й звездой матча с «Манитобой». У форварда фарм-клуба «Нэшвилла» 8 очков в 6 матчах АХЛ
141 минуту назад
Дорофеев и Барбашев лидируют в «Вегасе» по голам – форварды забросили 9 и 8 шайб. У Стоуна и Хаудена по 6
51 минуту назад
Кодола подписал двусторонний контракт с «Торпедо». Форвард играл за «Барыс» и «Нефтехимик» в этом сезоне
3сегодня, 13:45
«Лада» поднимет стяг с именем Кошечкина под своды арены перед матчем с «Металлургом»
3сегодня, 12:44
Федор Канарейкин: «Локомотив» очень сильно выглядит, они претенденты на общий успех в сезоне. У ЦСКА пока горки, не все так гладко в коллективе»
1сегодня, 11:58
Бирюков о Малкине: «Металлург» всегда готов принять его. Он визитная карточка Магнитогорска. Не обсуждали, что он проведет здесь последний сезон, у него еще год контракта с «Питтсбургом»
1сегодня, 11:43
Денисенко не набрал очков в 1-м матче в НХЛ в сезоне. Он 52-й россиянин, сыгравший в этом чемпионате
1сегодня, 11:22
Жирков о Мичкове в НХЛ: «Нравится, как он забрасывает, отдает передачи. Пусть так дальше продолжает»
1сегодня, 10:59
Малкин о 2:3 от «Детройта»: «Первый гол – моя ошибка. Эта игра была лучше, чем прошлая. Все четыре звена играли лучше, это был отличный вечер для «Питтсбурга»
сегодня, 10:41
Эрик Линдрос: «Дацюк – фантастический игрок. Мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла»
3сегодня, 09:59