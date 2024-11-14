Аскаров отразил 48 из 49 бросков в победном матче фарм-клуба «Сан-Хосе». Вратарь выиграл 6 из 8 игр в сезоне АХЛ, пропуская в среднем 1,64 шайбы

Ярослав Аскаров отразил 48 из 49 бросков в матче АХЛ.

«Сан-Хосе Барракуда » обыграл «Сан-Диего » (2:1) в игре регулярного чемпионата АХЛ.

22-летний российский голкипер Ярослав Аскаров парировал 48 из 49 бросков в этой встрече.

В нынешнем сезоне вратарь одержал 6 побед в 8 матчах чемпионата АХЛ , пропуская в среднем 1,64 шайбы и отражая 94,9% бросков.