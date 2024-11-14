Аскаров отразил 48 из 49 бросков в победном матче фарм-клуба «Сан-Хосе». Вратарь выиграл 6 из 8 игр в сезоне АХЛ, пропуская в среднем 1,64 шайбы
Ярослав Аскаров отразил 48 из 49 бросков в матче АХЛ.
«Сан-Хосе Барракуда» обыграл «Сан-Диего» (2:1) в игре регулярного чемпионата АХЛ.
22-летний российский голкипер Ярослав Аскаров парировал 48 из 49 бросков в этой встрече.
В нынешнем сезоне вратарь одержал 6 побед в 8 матчах чемпионата АХЛ, пропуская в среднем 1,64 шайбы и отражая 94,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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