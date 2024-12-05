Аскаров отразил 34 из 35 бросков и парировал 10 из 12 буллитов матче за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков в матче АХЛ.

Российский голкипер сыграл за «Сан-Хосе Барракуда » в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Сан-Диего » (1:2 Б).

Ярослав Аскаров парировал 34 из 35 бросков соперника, а также отразил отразил 10 из 12 буллитов.

Вратарь провел второй матч в АХЛ после того, как «Сан-Хосе» вернул его в фарм-клуб.

В этом сезоне Аскаров провел 11 матчей в чемпионата АХЛ , одержал 7 побед, пропуская в среднем 1,91 шайбы и отражая 94% бросков.