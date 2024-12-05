Аскаров отразил 34 из 35 бросков и парировал 10 из 12 буллитов матче за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ
Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков в матче АХЛ.
Российский голкипер сыграл за «Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Сан-Диего» (1:2 Б).
Ярослав Аскаров парировал 34 из 35 бросков соперника, а также отразил отразил 10 из 12 буллитов.
Вратарь провел второй матч в АХЛ после того, как «Сан-Хосе» вернул его в фарм-клуб.
В этом сезоне Аскаров провел 11 матчей в чемпионата АХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 1,91 шайбы и отражая 94% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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