Овечкин впервые потренировался с командой после травмы. Карбери заявил, что Александр будет участвовать в бесконтактных упражнениях «Кэпиталс»

Александр Овечкин провел 1-ю командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Александр Овечкин позанимался с тренером по развитию Кенни Маккадденом. А перед этим провел интенсивную тренировку по катанию. Об этом сообщила журналистка Бэйли Джонсон.

На прошлой неделе главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что это был следующий шаг в подготовке Овечкина, а далее планируется участие в командных упражнениях без игрового контакта.

Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»