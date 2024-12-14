Овечкин впервые потренировался с командой после травмы. Карбери заявил, что Александр будет участвовать в бесконтактных упражнениях «Кэпиталс»
Александр Овечкин провел 1-ю командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Александр Овечкин позанимался с тренером по развитию Кенни Маккадденом. А перед этим провел интенсивную тренировку по катанию. Об этом сообщила журналистка Бэйли Джонсон.
На прошлой неделе главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что это был следующий шаг в подготовке Овечкина, а далее планируется участие в командных упражнениях без игрового контакта.
Агент Овечкина о травме: «Александр планировал вернуться до конца года, но финальное слово за врачами»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бэйли Джонсон
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