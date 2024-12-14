Карбери о 1-й тренировке Овечкина с «Вашингтоном» после травмы: «Не буду ставить предполагаемые даты возвращения. Это просто очередной шаг вперед»

Спенсер Карбери высказался о процессе восстановления Александра Овечкина.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Сегодня Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.

«Это еще один шаг. Я бы не стал ставить какие-то цели или определять предполагаемые даты возвращения.

Просто считаю, что это очередной шаг вперед», – сказал главный тренер «Вашингтона ».