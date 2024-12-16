Плющев о травме Овечкина: «Месяца достаточно для восстановления. У Александра хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона»
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. Ранее Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.
«Месяц – это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос – игровые кондиции.
Перелом – вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению.
У него хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей – контактная игра, жесткая.
И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков – на 1-м
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