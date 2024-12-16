Плющев о травме Овечкина: «Месяца достаточно для восстановления. У Александра хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона»

Владимир Плющев поделился мнением о травме Александра Овечкина.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости. Ранее Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном » после травмы.

«Месяц – это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос – игровые кондиции.

Перелом – вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению.

У него хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей – контактная игра, жесткая.

И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков – на 1-м