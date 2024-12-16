Паник получит 15 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)

Рихард Паник заработает 15 млн рублей в «Локомотиве» за остаток сезона.

Ранее 33-летний форвард подписал контракт с ярославским клубом до конца мая 2025 года.

По информации Metaratings, Паник получит 15 миллионов рублей за оставшуюся часть нынешнего сезона.

В этом году экс-нападающий «Вашингтона» и других клубов НХЛ набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах чемпионата Словакии за «Слован».