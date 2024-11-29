«Локомотив» подпишет экс-форварда «Вашингтона» Паника. Зарплата – 20 млн рублей в год («СЭ»)
«Локомотив» подпишет форварда Рихарда Паника.
Ярославцы заключат с 33-летним словаком контракт до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, зарплата нападающего составит 20 млн рублей в год.
В 18 матчах текущего чемпионата Словакии Паник набрал за «Слован» 13 (6+7) очков.
В НХЛ форвард провел 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 игре он набрал 195 (88+107) баллов.
В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету 5 (1+4) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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