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«Локомотив» подпишет экс-форварда «Вашингтона» Паника. Зарплата – 20 млн рублей в год («СЭ»)

«Локомотив» подпишет форварда Рихарда Паника.

Ярославцы заключат с 33-летним словаком контракт до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, зарплата нападающего составит 20 млн рублей в год.

В 18 матчах текущего чемпионата Словакии Паник набрал за «Слован» 13 (6+7) очков.

В НХЛ форвард провел 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 игре он набрал 195 (88+107) баллов.

В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету 5 (1+4) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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