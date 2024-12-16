«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником до конца сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах чемпионата Словакии за «Слован».
В НХЛ Паник провел 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». В 521 игре он набрал 195 (88+107) баллов.
Сообщалось, что зарплата игрока может составить 20 млн рублей за остаток сезона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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