«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру

«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником до конца сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах чемпионата Словакии за «Слован».

В НХЛ Паник провел 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». В 521 игре он набрал 195 (88+107) баллов.

Сообщалось , что зарплата игрока может составить 20 млн рублей за остаток сезона.