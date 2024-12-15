Квартальнов о переломе носа у Кузьмина: «Хоккей же подразумевает травмы, никто не хотел грязи. Это чисто игровой момент, а по другим были вопросы очень большие»

Дмитрий Квартальнов высказался о сломанном носе Григория Кузьмина.

– Хоккей же подразумевает травмы, правильно? Никто не хотел никакой грязи, этого и в помине не было. Это чисто игровой момент, и я не могу обвинить Усова в этом.

По другим моментам были вопросы очень большие.

– Какие?

– Уже все прошло, что говорить?

У нас один запрос взяли, 1:5 у нас было по удалениям. Мы владели инициативой, играли неплохо. По идее, мягко скажу, мы должны были побольше наиграть на удаление в нашу сторону, а 1:5 – это многовато, – сказал главный тренер сборной Беларуси .

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