Форвард СКА Кузьмин: «Нос после удара превратился чуть ли не в треугольник. У доктора золотые руки, все поправил. Договорились, что полторы недели занимаюсь только в зале»

Григорий Кузьмин рассказал, что получил перелом носа со смещением.

Вчера «Россия 25» обыграла сборную Беларуси в овертайме со счетом 4:3. В середине второго периода Кузьмин столкнулся с Ильей Усовым, после чего покинул площадку.

«У меня в самом деле перелом носа со смещением. Может, внешне это так не выглядит и у меня только гематома, но нос после удара сразу же превратился чуть ли не в треугольник.

Спасибо доктору, у него золотые руки. Все поправил на место. Мы договорились, что полторы недели я буду безо льда, занимаюсь только в зале, а там посмотрим. Хорошо, что обошлось без сотрясения мозга.

И спасибо всем, кто меня поддержал в этой ситуации. Я увидел и оценил все, что мне написали.

То, что комментатор в эфире сказал: «Не валяйся и вставай», я думаю, он видел момент не с того ракурса. Я в самом деле пытался встать, но просто не получилось, физически не смог», – сказал нападающий СКА и «России 25» Григорий Кузьмин .

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