Кинэн о сборной мира КХЛ: «Интереснее сыграть с «Россией 25» не в первом матче – было бы больше возможностей показать наш максимум. У некоторых ребят травмы, смысла рисковать нет»
Сегодня команда легионеров обыграла казахстанскую сборную (3:1) во втором матче на Кубке Первого канала. В первой игре сборная мира КХЛ уступила «России 25» со счетом 1:4.
«Мы в любом случае мотивированы, понимаем, что завтра обязаны хорошо сыграть. Нас сюда пригласили показывать хорошую игру для болельщиков, для организаторов. Нам необходимо всем дать возможность сыграть.
У некоторых ребят есть повреждения, и нет смысла рисковать. Как мне Хмелевски? Он играет хорошо, сожалею, что у нас не было дополнительного дня на подготовку, не смогли лучше подготовиться, завтра прибавим и сможем сыграть лучше.
Тяжело судить по двум играм, он сыграл сегодня хорошо и надежно, но нужно время, чтобы понять возможности, где его использовать.
Было бы интереснее, если бы мы сыграли с Россией завтра, а не первой игрой. Было бы больше возможностей показать наш максимум», – сказал тренер сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала Майк Кинэн.
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