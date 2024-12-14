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Кинэн о сборной мира КХЛ: «Интереснее сыграть с «Россией 25» не в первом матче – было бы больше возможностей показать наш максимум. У некоторых ребят травмы, смысла рисковать нет»

Майк Кинэн высказался после победы сборной мира КХЛ над Казахстаном.

Сегодня команда легионеров обыграла казахстанскую сборную (3:1) во втором матче на Кубке Первого канала. В первой игре сборная мира КХЛ уступила «России 25» со счетом 1:4. 

«Мы в любом случае мотивированы, понимаем, что завтра обязаны хорошо сыграть. Нас сюда пригласили показывать хорошую игру для болельщиков, для организаторов. Нам необходимо всем дать возможность сыграть.

У некоторых ребят есть повреждения, и нет смысла рисковать. Как мне Хмелевски? Он играет хорошо, сожалею, что у нас не было дополнительного дня на подготовку, не смогли лучше подготовиться, завтра прибавим и сможем сыграть лучше.

Тяжело судить по двум играм, он сыграл сегодня хорошо и надежно, но нужно время, чтобы понять возможности, где его использовать.

Было бы интереснее, если бы мы сыграли с Россией завтра, а не первой игрой. Было бы больше возможностей показать наш максимум», – сказал тренер сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала Майк Кинэн.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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