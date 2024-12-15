Майк Кинэн: «В мире полно политического зла. Я канадец и приехал в Россию, чтобы помочь объединить людей, а не разъединить из-за политики»
– Не знаю, следите ли вы за другими видами спорта, но недавно баскетбольный тренер Димитрис Итудис, работавший в ЦСКА много лет, подвергся критике со стороны литовских журналистов на пресс-конференции. Спрашивали, не стыдно ли ему за работу в России. Он ответил, что спорт должен объединять…
– Я полностью с ним согласен. Я в России. Канадец. И в мире полно политического зла. Но я полностью разделяю мнение этого тренера: спорт может и должен объединять мир. Спорт всегда был ареной для этого.
Соккер, или, как его называете вы, футбол, – самый массовый и популярный спорт в мире. И он в том числе должен быть площадкой, на которой люди могут объединиться.
Спорт играет огромную роль в жизни людей. Он объединяет народы. И это одна из причин, по которой я приехал в Россию сейчас. Чтобы помочь объединить людей, а не разъединить из-за политики.
– Вам на родине такие вопросы задаются?
– Постоянно. «Что ты забыл в России?»
Я говорю, что я хоккейный человек. Не политик. Мне все равно, – отметил тренер сборной мира КХЛ.
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