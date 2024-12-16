Кинэн о смене Ковалева длиной 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»

Майк Кинэн рассказал, как Алексей Ковалев провел смену длиной больше пяти минут.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс » и «Бостоном» (3:6) 23 февраля 1994 года.

В том сезоне клуб из Нью-Йорка выиграл Кубок Стэнли, а Ковалев набрал 21 (9+12) очко в 23 матчах плей-офф.

«Алексей был молодым, и я пытался научить его чувствовать ритм игры. Чтобы он выкладывался полностью за свою смену – за 30-40 секунд. Но он регулярно пропускал смену.

Я ему объяснял: «Если ты играешь 20 смен по минуте – это 20 минут игрового времени. Если ты играешь 40 смен по 30 секунд – это те же 20 минут. Ты же понимаешь простую математику?»

Он не особо слушался. И тогда в Нью-Йорке он опять пропустил смену, я же сказал – хорошо, оставайся. Он подумал, ничего себе, как тренер меня любит. Но затем, когда он уже устал и только было захотел смениться, я запретил ему. Сказал, чтобы продолжал играть. Сказал парням на скамейке, чтобы не пускали его.

Он попытался заползти, но я требовал, чтобы его не пускали. Это был хороший урок. При этом в том матче он забросил шайбу», – сказал бывший тренер «Рейнджерс» Майк Кинэн .

Ковалев о Демидове: «Нельзя просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч – это неправильное поведение. Надо поговорить с тренером, бороться за каждую минуту»