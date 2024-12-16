  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кинэн о смене Ковалева длиной 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»
0

Кинэн о смене Ковалева длиной 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»

Майк Кинэн рассказал, как Алексей Ковалев провел смену длиной больше пяти минут.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Бостоном» (3:6) 23 февраля 1994 года.

В том сезоне клуб из Нью-Йорка выиграл Кубок Стэнли, а Ковалев набрал 21 (9+12) очко в 23 матчах плей-офф.

«Алексей был молодым, и я пытался научить его чувствовать ритм игры. Чтобы он выкладывался полностью за свою смену – за 30-40 секунд. Но он регулярно пропускал смену.

Я ему объяснял: «Если ты играешь 20 смен по минуте – это 20 минут игрового времени. Если ты играешь 40 смен по 30 секунд – это те же 20 минут. Ты же понимаешь простую математику?»

Он не особо слушался. И тогда в Нью-Йорке он опять пропустил смену, я же сказал – хорошо, оставайся. Он подумал, ничего себе, как тренер меня любит. Но затем, когда он уже устал и только было захотел смениться, я запретил ему. Сказал, чтобы продолжал играть. Сказал парням на скамейке, чтобы не пускали его.

Он попытался заползти, но я требовал, чтобы его не пускали. Это был хороший урок. При этом в том матче он забросил шайбу», – сказал бывший тренер «Рейнджерс» Майк Кинэн.

Ковалев о Демидове: «Нельзя просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч – это неправильное поведение. Надо поговорить с тренером, бороться за каждую минуту»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoМайк Кинэн
logoНХЛ
logoАлексей Ковалев
ТАСС
logoРейнджерс
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кинэн о сборной мира КХЛ: «Пару раз повысил голос. Нужно самих себя уважать, когда выходишь играть в хоккей. Надо уважать болельщиков»
3вчера, 20:59
Майк Кинэн: «В мире полно политического зла. Я канадец и приехал в Россию, чтобы помочь объединить людей, а не разъединить из-за политики»
11вчера, 19:52
Дарья Тубольцева: «Кинэн приехал в Петербург как на Кубок Канады, наорал на игроков после поражения от России. Ребята на него посмотрели, мол, дядя, ты чего, мы приехали не жилы рвать»
8вчера, 17:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Борис Майоров: «Без россиян все соревнования ущербны. В России много миллионов людей, переживающих за международный спорт»
2сегодня, 09:03
Кожевников об отъезде Ги Буше в Канаду: «Как туземцы, ждем господина с бусами – унижаем свой хоккей. Епанчинцев в «Сибири» напоминает чернорабочего на фоне белого господина»
13сегодня, 08:33
Андрей Назаров: «Поздравляю Россию с убедительной победой на КПК. Не обошлось без травм, но это не футбол – здесь настоящая мужская битва. Надо еще больше объединиться вокруг национального лидера»
10сегодня, 08:15
Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»
8сегодня, 07:15
«Парад зануд-иноагентов, который Ротенбергу пришлось осадить. Жестко, но по делу». Кожевников об освещении Кубка Первого канала журналистами
28сегодня, 06:49
Капризов забросил 22 шайбы в 30 играх – лучший результат в истории «Миннесоты» на таком отрезке. У Габорика было 20 голов в сезоне-2006/07
8сегодня, 05:46
Симашев о «СКА-Арене»: «Круто, что именно у нас в России самый большой хоккейный стадион в мире. Единственный минус арены – она чересчур большая»
7сегодня, 05:34
Кожевников подверг критике трансляции матчей КПК: «Та же самая рутина, скучные вопросы в перерывах и нелепый комментатор. Хоккей сборной – это не занудство, а праздник для домохозяек»
9сегодня, 05:22
«Баффало» в 4-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд. Антирекорд клуба и НХЛ – 18
2сегодня, 03:30
«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и идут вне зоны плей-офф. Все поражения – в основное время
14сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о подъеме хоккея в Беларуси: «Стали больше доверять молодым и развивать их. Шикарные условия – дворцы есть, местная лига в норме»
4 минуты назад
Плющев о КХЛ: «Ни одна из команд не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков – не вижу таких хоккеистов, как раньше»
334 минуты назад
«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин
51 минуту назад
Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»
1сегодня, 08:48
Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой»
сегодня, 07:55
Сушинский о Кубке Первого канала: «Сборная России была хороша, молодцы, что победили. Легионеры вообще забыли выйти на первый матч»
2сегодня, 07:45
Спунер о Ги Буше: «Тренер мирового уровня. Я играл против его команд в НХЛ, у него отлично выстроена игра»
6сегодня, 07:30
Капризов сыграл 28:03 с «Вегасом» – личный рекорд по игровому времени в регулярках НХЛ для матчей без овертайма
4сегодня, 06:58
Терещенко о КПК-2024: «Он не сравнится с международными соревнованиями. Уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов»
2сегодня, 06:34
Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»
3сегодня, 06:22
Рекомендуем