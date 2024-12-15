Кинэн о сборной мира КХЛ: «Пару раз повысил голос. Нужно самих себя уважать, когда выходишь играть в хоккей. Надо уважать болельщиков»

Майк Кинэн оценил выступление сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

– Какое у вас осталось впечатление от этого турнира и сборной мира КХЛ?

– Спасибо КХЛ за то, что пригласили. Для меня это честь. Я извиняюсь, что наша команда сыграла хуже ожиданий. Поздравляю российский хоккей за такой успешный турнир. Столько болельщиков посетили матчи!

– Можно ли сказать, что легионерам было трудно искать мотивацию? Это ведь не сборная какой‑то страны.

– Возможно, но они представляют лигу и хоккей. Возможно, стоило бы пересмотреть формулу турнира, чтобы завершать его матчем сборных России и мира КХЛ. Это как‑то усилило бы интригу.

– Были игроки, до которых вы не смогли достучаться и они прохладно отнеслись к турниру?

– Думаю, хоккеистам нужно было сообщать раньше об участии. А так – кто‑то прилетел из отпуска в Дубае, а кто‑то прилетел и не катался несколько дней. Мы не смогли поднять уровень команды, что отразилось на результате. Если сделать эту тему более системной, заранее уведомлять игроков, усилить организацию – может, все было бы лучше.

– Вам приходилось на кого‑то из этих хоккеистов повышать голос?

– Ну да, пару раз повысил.

– Может, дело в профессионализме самих игроков? Вы тренировали больших звезд. Уэйн Гретцки или Марио Лемье никогда не думали, где им искать мотивацию.

– Ну да, я об этом же говорю. Тут вопрос не о том, кто какую страну представляет. А о том, что нужно самих себя уважать, когда ты выходишь играть в хоккей. Надо уважать болельщиков.

– Если вас в следующем году позовут снова потренировать сборную мира КХЛ, вы согласитесь?

– Я не знаю. Пока меня не пригласили, – отметил канадец.