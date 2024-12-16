СКА хочет выменять Сафонова у «Ак Барса». Казанцы просят Глотова у армейцев (Артур Хайруллин)
СКА хочет выменять Илью Сафонова у «Ак Барса».
Ранее армейцы уже интересовались 23-летним форвардом, предлагая взамен Михаила Воробьева, но получили отказ.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА по-прежнему заинтересован в сделке. Отмечается, что «Ак Барс» готов отдать игрока только за Василия Глотова.
В этом сезоне на счету Сафонова 14 (5+9) очков в 32 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 13». 27-летний Глотов набрал 17 (10+7) баллов за 26 игр сезона в составе СКА.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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