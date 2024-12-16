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СКА хочет выменять Сафонова у «Ак Барса». Казанцы просят Глотова у армейцев (Артур Хайруллин)

СКА хочет выменять Илью Сафонова у «Ак Барса».

Ранее армейцы уже интересовались 23-летним форвардом, предлагая взамен Михаила Воробьева, но получили отказ.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА по-прежнему заинтересован в сделке. Отмечается, что «Ак Барс» готов отдать игрока только за Василия Глотова.

В этом сезоне на счету Сафонова 14 (5+9) очков в 32 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 13». 27-летний Глотов набрал 17 (10+7) баллов за 26 игр сезона в составе СКА.

Форвард СКА Кузьмин: «Нос после удара превратился чуть ли не в треугольник. У доктора золотые руки, все поправил. Договорились, что полторы недели занимаюсь только в зале»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoСКА
logoАк Барс
возможные переходы
logoКХЛ
logoВасилий Глотов
logoМихаил Воробьев
logoИлья Сафонов
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