Ковалев про Овечкина: «Нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Большой плюс в том, что «Вашингтон» хорош, в такую команду проще возвращаться»

Алексей Ковалев описал, каким будет Александр Овечкин после травмы.

«Возраст сильно влияет на организм. Саша – парень здоровый. Он понимает, что его ждет, какие цели перед ним стоят. Ему нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с реабилитацией после перелома.

Большой плюс для него заключается в том, что «Вашингтон » сейчас играет хорошо. В такую команду проще возвращаться после травмы. Главное, чтобы он не форсировал свое возвращение. Проблем быть не должно», – сказал бывший форвард «Оттавы».