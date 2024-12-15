Ковалев про Овечкина: «Нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Большой плюс в том, что «Вашингтон» хорош, в такую команду проще возвращаться»
Алексей Ковалев описал, каким будет Александр Овечкин после травмы.
«Возраст сильно влияет на организм. Саша – парень здоровый. Он понимает, что его ждет, какие цели перед ним стоят. Ему нужно максимально эффективно играть в этом и следующем году. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с реабилитацией после перелома.
Большой плюс для него заключается в том, что «Вашингтон» сейчас играет хорошо. В такую команду проще возвращаться после травмы. Главное, чтобы он не форсировал свое возвращение. Проблем быть не должно», – сказал бывший форвард «Оттавы».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RG
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