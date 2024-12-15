Карбери о том, поедет ли Овечкин на выезд с «Вашингтоном»: «Это будет определено позднее»

Спенсер Карбери высказался о том, отправится ли Александр Овечкин на выезд.

Нападающий не ездил с командой в Коламбус. На следующей неделе «Вашингтон» сыграет в гостях против «Далласа» и «Чикаго».

Карбери не подтвердил, присоединится ли Овечкин к товарищам по команде в этой поездке.

«Это будет определено позднее», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Как сообщает журналист Том Гулитти, у «Кэпиталс» не будет тренировок во время поездки. Вероятно, у команды будет только одна утренняя раскатка в Далласе в понедельник.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Вчера Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.