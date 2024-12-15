Карбери о том, поедет ли Овечкин на выезд с «Вашингтоном»: «Это будет определено позднее»
Спенсер Карбери высказался о том, отправится ли Александр Овечкин на выезд.
Нападающий не ездил с командой в Коламбус. На следующей неделе «Вашингтон» сыграет в гостях против «Далласа» и «Чикаго».
Карбери не подтвердил, присоединится ли Овечкин к товарищам по команде в этой поездке.
«Это будет определено позднее», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Как сообщает журналист Том Гулитти, у «Кэпиталс» не будет тренировок во время поездки. Вероятно, у команды будет только одна утренняя раскатка в Далласе в понедельник.
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Вчера Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем