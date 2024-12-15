«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков – на 1-м

«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в таблице НХЛ.

«Кэпиталс» обыграли «Баффало » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда Спенсера Карбери набрала 44 очка в 29 играх и занимает первое место на Востоке и 2-е – в общей таблице лиги.

Выше идет лишь «Виннипег» (45 в 32). При этом по проценту набранных очков (75,9%) клуб из столицы США, пока выступающий без травмированного капитана Александра Овечкина , лидирует во всей лиге.

В следующем матче «Вашингтон » встретится с «Далласом» в гостях (16 декабря, начало по московскому времени – 17 декабря в 04:00).