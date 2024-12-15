«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков – на 1-м
«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в таблице НХЛ.
«Кэпиталс» обыграли «Баффало» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда Спенсера Карбери набрала 44 очка в 29 играх и занимает первое место на Востоке и 2-е – в общей таблице лиги.
Выше идет лишь «Виннипег» (45 в 32). При этом по проценту набранных очков (75,9%) клуб из столицы США, пока выступающий без травмированного капитана Александра Овечкина, лидирует во всей лиге.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Далласом» в гостях (16 декабря, начало по московскому времени – 17 декабря в 04:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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