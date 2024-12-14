Ковалев о Демидове: «Нельзя просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч – это неправильное поведение. Надо поговорить с тренером, бороться за каждую минуту»
18-летний форвард набрал 20 (6+14) очков за 35 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ при среднем игровом времени 10:56. В последних семи матчах Демидов проводил на льду меньше 10 минут и один раз остался в запасе.
«Он ведет себя неправильно. Неправильно просто сидеть и терпеть, играя по шесть минут за матч, с планами через полгода играть в НХЛ. Так не бывает.
Нужно стараться получать больше игрового времени любыми способами. Надо поговорить с тренером, он объяснит тебе, что нужно делать, чтобы он больше доверял.
Если ему не дадут времени в «Монреале»? Тоже нужно сидеть и ждать? Это неправильный подход. Нужно любыми способами бороться за каждую минуту», – сказал бывший нападающий «Монреаля» Алексей Ковалев.
Демидов о личной задаче на вторую половину сезона: «Завоевать Кубок Гагарина. У СКА все есть, чтобы идти за победой»
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