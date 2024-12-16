«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин

«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3».

Турнир пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Авангард» и «Трактор».

Состав «Сибири» выглядит следующим образом:

Вратари: Владислав Леонов, Михаил Подлипаев;

Защитники: Алексей Рыжих, Иван Самсонов, Арсений Худобин;

Нападающие: Егор Верхорубов , Владимир Гартман, Сергей Гриценко, Алексей Кривченков , Кирилл Лаврентьев, Александр Романов, Артем Мишкин.

Главный тренер – Евгений Лапин .

Изображение: t.me/Sibir3x3

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