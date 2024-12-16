«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин
«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3».
Турнир пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Авангард» и «Трактор».
Состав «Сибири» выглядит следующим образом:
Вратари: Владислав Леонов, Михаил Подлипаев;
Защитники: Алексей Рыжих, Иван Самсонов, Арсений Худобин;
Нападающие: Егор Верхорубов, Владимир Гартман, Сергей Гриценко, Алексей Кривченков, Кирилл Лаврентьев, Александр Романов, Артем Мишкин.
Главный тренер – Евгений Лапин.
Изображение: t.me/Sibir3x3
КХЛ запустила чемпионат 3х3: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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