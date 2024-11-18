КХЛ запустила чемпионат 3х3 – что это такое: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы

Увидим Морозова в «Ак Барсе»?

КХЛ официально презентовала чемпионат 3х3 . Первый сезон пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют 8 клубов: «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор». Сначала запланирован регулярный чемпионат, потом пройдет Суперфинал (в него входят группы + плей-офф).

Основная информация – на картинке:

Что надо знать о чемпионате 3х3: 331 игра, розыгрыш миллиона, буллиты с преследованием

Чемпионат 3х3 – новое явление для профессионального хоккея в России. В 2022 году КХЛ уже устраивала летний подобный турнир в формате 3х3, но он длился всего несколько дней. Там участвовали многие хоккеисты из основных составов клубов КХЛ. Здесь же – полноценный проект сразу на восемь месяцев.

Регламент подразумевает много новшеств. Важное правило – на лед со стороны каждой команды выходят три полевых игрока и вратарь. Хоккей 3х3 нацелен на скоростную игру и исключает силовую борьбу. Вместо удалений – штрафные броски с преследованием.

Еще один интересный момент: периоды длятся всего 7 минут, а перерывы между ними составляют 2 минуты. От этого среднее время матча обычно не превышает получаса.

Команды разделены на два дивизиона (в каждом – по четыре представителя):

Их распределили прямо на пресс-конференции. Президент КХЛ Алексей Морозов случайным образом присвоил всем участникам порядковые номера. Первым в дивизионе Fonbet стал «Барыс», а у Winline – «Трактор».

Основываясь на этом положении, руководители лиги сразу сформировали календарь игр. Стартовый матч пройдет 19 декабря с участием «Барыса» и «Сибири». Больше порядковые номера в дивизионах ни на что не повлияют. По сезону важны только набранные очки в матчах.

Регулярка нового чемпионата пройдет с декабря по июнь. Каждую неделю 4 из 8 команд будут прилетать в Москву на четыре дня – с четверга по воскресенье – и проведут по пять матчей. На следующей неделе сыграют оставшиеся команды: предусмотрено постоянное чередование. При этом по плану в каждом туре участвуют представители обоих дивизионов и играют друг против друга.

Каждое воскресенье завершается Суперигрой. В нее попадают две лучшие команды по итогам тура, победитель получает миллион рублей . Поэтому за всю регулярку разыграют 24 миллиона рублей. При этом результат Суперигры не влияет на турнирные расклады: очки за победу в ней не начисляются.

По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в Суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Первый этап пройдет в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды попадут в плей-офф. Финал сезона запланирован на 13 июля. За весь чемпионат состоится 331 игра.

Матчи чемпионата 3х3 состоятся на специальной площадке размером 34 на 18 метров. Такая хоккейная коробка встречается очень редко. Привычный размер поля в КХЛ – 60 на 30 метров. Меняется и разметка: сохраняются вратарские зоны, центральная линия и круг.

Бросать по воротам можно только с чужой половины, а рядом с вратарской зоной нанесена дополнительная линия. Когда голкипер ловит шайбу, игроки откатываются на три метра, а он вводит ее в игру.

Найти подходящую площадку для 3х3 оказалось непросто – выбрали ледовый комплекс «Южный лед» в Москве. Здесь проходят тренировочные сборы и программы для подготовки хоккеистов, но для крупных соревнований стадион не используется.

Арену забронировали не просто так. Вице-президент Андрей Точицкий так объяснил решение: «Это оптимальная локация, равноудаленная от двух крупных аэропортов Москвы. Каждый тур будет начинаться в четверг и продолжаться до конца недели. Все команды будут заезжать в Щербинку в среду и жить в одном отеле. Лигой продуманы все стандарты».

По ходу сезона предусмотрены только две паузы – на Неделю Звезд Хоккея и финал Кубка Гагарина. Длительность чемпионата сделали такой не случайно. «В этом сезоне мы не только продлили чемпионат КХЛ до конца мая, но и даем возможность следить за нашей любимой игрой до середины июля», – сказал Точицкий.

Составы не ограничиваются только действующими игроками клубов – к 3х3 готовится даже президент Морозов

В чемпионате есть заявки на тур и на сезон. Состав на сезон формируется из 25 хоккеистов. Среди них: игроки клуба КХЛ на двухсторонних или трехсторонних контрактах, неограниченно свободные агенты старше 22 лет, а также хоккеисты с драфта отказов.

Состав на тур включает десять игроков, два из которых – вратари. Как минимум один игрок в заявке должен соответствовать следующим параметрам: не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру, либо не менее 80 матчей в КХЛ за последние пять сезонов. Получается, что в чемпионате 3х3 точно сыграют известные хоккеисты.

Главное условие заявки на тур – она укомплектовывается хоккеистами из тех 25 игроков, заявленных на сезон. При этом ограничений на подписания хоккеистов нет. Изменения в заявку можно вносить в любое время по ходу сезона. Каждой команде доступны любые игроки с рынка. По такому принципу команды могут привлечь любую звезду КХЛ без контракта.

Интересно, что даже президент лиги Алексей Морозов не исключил возможности, что сыграет за «Ак Барс». На пресс-конференции он пошутил: «Пусть связываются и договариваются насчет контракта. Я открыт к переговорам» .

КХЛ не запрещает участие легионеров в играх 3х3. Точицкий объяснил: «У нас нет ограничений – ни по заявке, ни по национальному признаку. Заявка на сезон – плавающая. В любой момент игроков можно заявлять и наоборот отправлять в запас. Рынок неограниченно свободных агентов в КХЛ достаточно большой».

В выборе тренеров команды также не ограничены. Это может быть кто-то из клуба или системы, либо свободный тренер без контракта. Организаторы видят в этом преимущество – так клубы могут раскрыть новые имена не только среди игроков, но и тренеров.

Важные вопросы: почему так мало команд, где СКА, повлияет ли этот турнир на чемпионат КХЛ

Новости о появлении проекта в КХЛ появились совсем недавно. При этом первый матч чемпионата 3х3 пройдет уже через месяц. Это удивляет, учитывая новизну проекта и формальную необходимость серьезной подготовки.

Пока многие детали чемпионата проходят доработку. Например, организаторы еще не придумали название и внешний вид главного трофея. К проекту возникают вопросы даже после презентации, но ответы на многие из них уже известны.

● Почему играют только 8 команд? Участие именно этих клубов завязано на спонсорах чемпионата 3х3. Ими стали Fonbet и Winline, которые полностью контролируют первый сезон турнира.

В будущем КХЛ допускает появление новых участников. Правда, пока не понятно, как они будут взаимодействовать со спонсорами. Например, московские команды ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» спонсирует Olimpbet. Конфликт интересов в данном случае выходит на первый план.

● Почему среди участников нет СКА? Это очень интересный вопрос, учитывая, что до этого хоккей 3х3 в России активно продвигал именно Роман Ротенберг. Например, главный тренер СКА был одним из организаторов Экстремальной хоккейной лиги (XHL), которая устраивала собственный Кубок России 3х3. Сам Ротенберг также участвовал в подобном турнире в Балашихе в 2022-м, где сыграл за питерскую команду.

Правда, тогда Ротенберг выступал как первый вице-президент ФХР. Именно Федерация до этого занималась соревнованиями 3х3 и развивала это направление . Так ФХР готовилась к тому, что хоккей этого формата станет олимпийским видом спорта в 2030 году.

Когда КХЛ вышла из под эгиды ФХР, право на проведение чемпионата 3х3 досталось лиге. Поэтому фактически КХЛ ставит важную цель перед собой – подготовить кадры для участия в Олимпиаде через шесть лет.

● Пересекутся ли матчи 3х3 с играми КХЛ? Нет, все встречи нового чемпионата пройдут в дневное время с 10 до 12:30. Так организаторы подумали о болельщиках и развели матчи между собой.

Игры чемпионата 3х3 покажут на телеканалах КХЛ и на ОТТ-платформах. «Матч ТВ» заберет только часть трансляций – 55 игр. Все матчи будут доступны в том числе и на Кинопоиске, который сейчас транслирует игры КХЛ. В то же время фанаты могут смотреть игры с трибун – для этого лига организует отдельную продажу билетов.

Чемпионат 3х3 рассматривается важным дополнением к основным играм КХЛ. Цель нового проекта – подготовить хоккеистов к развитию нового формата, который в будущем появиться в числе олимпийских видов спорта.

И все-таки формат 3х3 – противоречивый вид хоккея, который пока понятен не всем. Посмотрим его реализацию на практике.

Ротенберг сыграл за СКА 3х3: забил после сирены (засчитали!), получил голевой пас по ошибке, был пассивен в обороне

Хоккей 3-на-3 – глупое и вредное изобретение: он убивает саму суть игры и как отдельный вид нежизнеспособен

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; 3x3.khl.ru