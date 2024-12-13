Демидов о победе на Кубке Первого канала 3х3: «Сыграть за сборную, защищать честь и герб России – это очень почетно. Рад, что мы взяли главный трофей»

Иван Демидов высказался о победе на Кубке Первого канала 3х3.

«Россия 25» выиграла турнир , победив Беларусь в финале (4:2).

– Очень хороший турнир, рад, что мы взяли главный трофей турнира «3х3». Главное – победа. Мне понравилась и наша игра, и игра соперников. В каждом матче был очень динамичный хоккей.

– В чем главная особенность формата «3х3» и какие плюсы такой игры можете отметить?

– Плюс в том, что мы получаем уверенность от своих действий. В целом сыграть за сборную, защищать честь и герб нашей страны – это очень почетно.

Мы рады, что болельщики приходят нас поддерживать и создают невероятную атмосферу на всех матчах Кубка Первого канала, – сказал форвард СКА и «России 25» Иван Демидов .