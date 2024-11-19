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  • Ротенберг о чемпионате 3х3: «Будущее нашего хоккея. Мы спросили КХЛ: какие правила, где играем – ответов не получили. У СКА нет возможности заиграть Кузнецова или Хайрулина в другом турнире»
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Ротенберг о чемпионате 3х3: «Будущее нашего хоккея. Мы спросили КХЛ: какие правила, где играем – ответов не получили. У СКА нет возможности заиграть Кузнецова или Хайрулина в другом турнире»

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в формате «3 на 3».

– КХЛ начала новый проект 3х3, но СКА там не участвует. Не могли бы рассказать в двух словах, почему?

– Мы задаем вопросы Лиге, какие правила, где играем. Пока ответов не получили, поэтому нам тяжело такие решения принимать, не имея никакой информации. И где нам взять игроков? У нас игроки распределены на КХЛ, на ВХЛ, на МХЛ, на детские школы.

У нас нет возможности заиграть Евгения Кузнецова или Марата Хайрулина еще в другом турнире. Это невозможно для нас. Я не знаю, как у других клубов есть такие возможности, но у нас их просто нет.

– Там разные игроки трех категорий, которые там с двухсторонними, с драфтом отказов, вот что-то такое.

– С драфта отказов?

– Как мне объяснили.

– Ну, вы знаете, здесь много очень нюансов. Объективно мы задаем эти вопросы КХЛ, мы ждем ответов на эти все вопросы – и там дальше посмотрим.

По поводу разных турниров – мы это в свое время запустили в Федерации хоккея России, мы тоже поддерживаем этот формат, проводим международные турниры, смотрим именно в сторону международных турниров больше сейчас, потому что мы хотим, чтобы были участники из разных стран и именно развитие хоккея.

А так это тот формат, который будет развиваться, и это будущее наше. В любом случае, это будущее нашего хоккея, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Амуром» (6:3). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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Хоккей 3х3
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