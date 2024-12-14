Третьяк о хоккее 3х3: «Станет олимпийским видом. Сейчас НХЛ еще поддержит эту идею. Формат выигрышный – шквал атак в обе стороны, всегда угроза гола»

Владислав Третьяк считает, что хоккей 3х3 станет олимпийским видом спорта.

Вчера сборная «России 25» выиграла турнир в формате «З на 3» на Кубке Первого канала.

– Вы видите перспективу у хоккея 3×3? Может ли он стать олимпийским видом спорта?

– Я думаю, что может. Сейчас еще НХЛ поддержит эту идею. Вот мне, как вратарю, играть в формате 3×3 было бы очень муторно и тяжело. Это постоянно надо быть в движении, всегда угроза гола.

Но чем отличается хоккей от других видов спорта… Вот в футболе за матч могут три‑четыре раза ударить по воротам. Но в хоккее, да еще когда 3×3 – это шквал атак в ту или другую сторону.

Люди ведь приходят на трибуны не смотреть счет 0:0, а чтобы голы забивали. Чтобы были моменты, чтобы ярко играли голкиперы и полевые хоккеисты.

Конечно, хоккей 3×3 – это выигрышный вариант. Но все потихоньку, по крупицам. Думаю, в будущем этот подвид спорта станет олимпийским, – сказал член исполкома ОКР и президент ФХР Владислав Третьяк.