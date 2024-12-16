  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»
1

Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»

Агент Игоря Шестеркина высказался о новом контракте вратаря.

Незадолго до подписания соглашения на 8 лет и 92 млн долларов с российским голкипером «Рейнджерс» обменяли капитана команды Джейка Трубу. Его средняя годовая зарплата составляла 8 млн долларов.

– Контракт был подписан буквально сразу же, как состав клуба из Нью-Йорка покинул теперь уже бывший капитан «Рейнджерс» Джейк Труба. Разгрузка платежной ведомости стала ключевым фактором в переговорах по Игорю?

– Я бы так не сказал. Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Команде нужно было принять определенное решение по поводу своего будущего и своих финансовых возможностей под потолком зарплат.

Тот факт, что контракт с Шестеркиным подписали именно в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс», – сказал агент Игоря Шестеркина Максим Моливер.

Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»

Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoИгорь Шестеркин
logoЧемпионат.com
logoНХЛ
logoДжейк Труба
logoРейнджерс
потолок зарплат
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»
3сегодня, 06:22
Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав – ни хрена себе!»
40вчера, 21:54
Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»
212 декабря, 15:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кинэн о смене Ковалева длиной 5+ минут: «Он пытался заползти на скамейку, но я требовал, чтобы его не пускали. Хотел научить Алексея чувствовать ритм игры»
15 минут назад
Борис Майоров: «Без россиян все соревнования ущербны. В России много миллионов людей, переживающих за международный спорт»
2сегодня, 09:03
Кожевников об отъезде Ги Буше в Канаду: «Как туземцы, ждем господина с бусами – унижаем свой хоккей. Епанчинцев в «Сибири» напоминает чернорабочего на фоне белого господина»
13сегодня, 08:33
Андрей Назаров: «Поздравляю Россию с убедительной победой на КПК. Не обошлось без травм, но это не футбол – здесь настоящая мужская битва. Надо еще больше объединиться вокруг национального лидера»
10сегодня, 08:15
Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»
8сегодня, 07:15
«Парад зануд-иноагентов, который Ротенбергу пришлось осадить. Жестко, но по делу». Кожевников об освещении Кубка Первого канала журналистами
28сегодня, 06:49
Капризов забросил 22 шайбы в 30 играх – лучший результат в истории «Миннесоты» на таком отрезке. У Габорика было 20 голов в сезоне-2006/07
8сегодня, 05:46
Симашев о «СКА-Арене»: «Круто, что именно у нас в России самый большой хоккейный стадион в мире. Единственный минус арены – она чересчур большая»
7сегодня, 05:34
Кожевников подверг критике трансляции матчей КПК: «Та же самая рутина, скучные вопросы в перерывах и нелепый комментатор. Хоккей сборной – это не занудство, а праздник для домохозяек»
9сегодня, 05:22
«Баффало» в 4-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд. Антирекорд клуба и НХЛ – 18
2сегодня, 03:30
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о подъеме хоккея в Беларуси: «Стали больше доверять молодым и развивать их. Шикарные условия – дворцы есть, местная лига в норме»
3 минуты назад
Плющев о КХЛ: «Ни одна из команд не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков – не вижу таких хоккеистов, как раньше»
333 минуты назад
«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин
50 минут назад
Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой»
сегодня, 07:55
Сушинский о Кубке Первого канала: «Сборная России была хороша, молодцы, что победили. Легионеры вообще забыли выйти на первый матч»
2сегодня, 07:45
Спунер о Ги Буше: «Тренер мирового уровня. Я играл против его команд в НХЛ, у него отлично выстроена игра»
6сегодня, 07:30
Капризов сыграл 28:03 с «Вегасом» – личный рекорд по игровому времени в регулярках НХЛ для матчей без овертайма
4сегодня, 06:58
Терещенко о КПК-2024: «Он не сравнится с международными соревнованиями. Уровень сборных Швеции, Финляндии, Чехии повыше, чем у белорусов и казахов»
2сегодня, 06:34
Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»
3сегодня, 06:22
Айкел быстрее всех набрал 200 очков за «Вегас» – в 195 играх. Он обогнал Стоуна
1сегодня, 05:58
Рекомендуем