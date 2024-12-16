Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»

Агент Игоря Шестеркина высказался о новом контракте вратаря.

Незадолго до подписания соглашения на 8 лет и 92 млн долларов с российским голкипером «Рейнджерс» обменяли капитана команды Джейка Трубу . Его средняя годовая зарплата составляла 8 млн долларов.

– Контракт был подписан буквально сразу же, как состав клуба из Нью-Йорка покинул теперь уже бывший капитан «Рейнджерс» Джейк Труба. Разгрузка платежной ведомости стала ключевым фактором в переговорах по Игорю?

– Я бы так не сказал. Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Команде нужно было принять определенное решение по поводу своего будущего и своих финансовых возможностей под потолком зарплат.

Тот факт, что контракт с Шестеркиным подписали именно в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс », – сказал агент Игоря Шестеркина Максим Моливер.

Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»

Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн