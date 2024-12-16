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  • Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав – ни хрена себе!»
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Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав – ни хрена себе!»

Райан Уитни хотел бы видеть сборную России на Олимпиаде-2026.

«Скажу в который раз: лучше бы России сыграть на Олимпиаде в следующем году, иначе даже возможная победа США не будет легитимной. Россия должна принять участие в Олимпиаде.

Давайте посмотрим на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Андрей Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в атаке...

И если вы уже слегка прибалдели, то просто дождитесь, когда я назову вратарей. Василевский, Шестеркин и Бобровский? Ни хрена себе!» – сказал бывший защитник «Эдмонтона».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Spittin’ Chiclets
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВалерий Ничушкин
logoКирилл Капризов
logoАлександр Овечкин
logoИван Барбашев
logoМатвей Мичков
logoПавел Бучневич
logoВладислав Наместников
logoКирилл Марченко
logoЕвгений Малкин
logoИгорь Шестеркин
logoСергей Бобровский
logoАндрей Василевский
logoАндрей Свечников
logoРайан Уитни
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
logoСборная США по хоккею
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