Райан Уитни: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026, иначе даже победа США не будет легитимной. Посмотрите на ее возможный состав – ни хрена себе!»
Райан Уитни хотел бы видеть сборную России на Олимпиаде-2026.
«Скажу в который раз: лучше бы России сыграть на Олимпиаде в следующем году, иначе даже возможная победа США не будет легитимной. Россия должна принять участие в Олимпиаде.
Давайте посмотрим на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Андрей Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в атаке...
И если вы уже слегка прибалдели, то просто дождитесь, когда я назову вратарей. Василевский, Шестеркин и Бобровский? Ни хрена себе!» – сказал бывший защитник «Эдмонтона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Spittin’ Chiclets
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