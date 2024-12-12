Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»

Владислав Третьяк пожелал Игорю Шестеркину выиграть Кубок Стэнли.

Российский голкипер подписал новое соглашение с «Рейнджерс » на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).

– Что вы думаете о том, что Игорь Шестеркин стал самым дорогим вратарем в истории НХЛ? Вы с ним в переписке?

– Я с Шестеркиным не списываюсь, я больше с Сергеем Бобровским и Андреем Василевским через сообщения общаюсь. Как‑то так получилось.

Но откровенно скажу, я за всеми матчами слежу. Особенно за нашими вратарями, как они играют, как передвигаются во всех смыслах. Вот Александр Георгиев переехал из Денвера в Сан‑Хосе.

Вратари – это мои братья. Федерация хоккея России многое сделала для того, чтобы уровень российских голкиперов поднялся. Раньше в НХЛ играли больше финны, шведы. А сегодня уже 11 вратарей из России. Я считаю: это большой успех.

Им доверяют, а мы вратарей развиваем. Вот я лично каждый год в Дмитрове провожу свою школу. В каждом клубе появились тренеры по голкиперам. Так что сегодня роль вратаря очень высока.

Без хорошего голкипера ты 100 процентов не завоюешь Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Посмотрите, как чемпионом стала «Флорида », где Бобровский – больше, чем половина команды.

Удачи Шестеркину! Уровень у него высокий. Он прошел все стадии развития, начиная с юношеского хоккея. Играл в СКА . Очень хороший голкипер. А просто так деньги за границей не платят. Желаю ему нести высоко российское знамя вратарского искусства.

– Большой контракт – это ведь статус, признание?

– Нам будет очень приятно, когда любой россиянин получит такой контракт. Как правило, на такие деньги претендуют полевые хоккеисты, как Александр Овечкин . Голкиперам раньше столько не платили.

Но теперь Шестеркин своей игрой, своим отношением к делу, любовью к хоккею добился такого успеха. Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят, – сказал глава ФХР , бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Шестеркин – это Кучеров в воротах! Мировой талант, трудом и характером пробившийся в суперзвезды