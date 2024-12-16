Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»
Российский вратарь подписал соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 11,5 млн является рекордной для вратарей в лиге). Оно вступит в силу с сезона-2025/26.
– Перед началом сезона в прессе широко освещалось, что вы отказали «Рейнджерс» в их предыдущем предложении. Не повлиял ли этот отказ на новые переговоры? Как клуб отнесся к позиции игрока?
– Мы общались все лето, получился позитивный диалог. Большое спасибо генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю.
Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придем к договору, который устраивает обе стороны, – сказал Максим Моливер.
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