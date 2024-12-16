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  • Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»
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Агент Шестеркина о его контракте с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 млн долларов: «Большое спасибо Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю»

Агент Игоря Шестеркина рассказал о заключении рекордного контракта с «Рейнджерс».

Российский вратарь подписал соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 11,5 млн является рекордной для вратарей в лиге). Оно вступит в силу с сезона-2025/26. 

– Перед началом сезона в прессе широко освещалось, что вы отказали «Рейнджерс» в их предыдущем предложении. Не повлиял ли этот отказ на новые переговоры? Как клуб отнесся к позиции игрока?

– Мы общались все лето, получился позитивный диалог. Большое спасибо генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри: он провел хорошую работу и дал это соглашение Игорю.

Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Мы не сразу пришли к общему знаменателю с клубом, но всегда было понимание, что в итоге придем к договору, который устраивает обе стороны, – сказал Максим Моливер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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logoИгорь Шестеркин
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logoРейнджерс
деньги
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