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  • Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»
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Агент про 11,5 млн Шестеркина: «Есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар. С учетом роста потолка это win-win для обеих сторон»

Агент Игоря Шестеркина считает, что игрок сделал уступку в новом контракте.

Российский вратарь подписал соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 11,5 млн является рекордной для вратарей в лиге). Оно вступит в силу с сезона-2025/26. 

– Это именно то, что вы хотели получить? Сделал ли Игорь небольшую скидку клубу?

– Если последить за американской прессой, то в ней предсказывали, что Игорь мог рассчитывать на контракт порядка 12 млн долларов и более, а если бы он вышел на рынок свободных агентов, то речь могла пойти о 13 млн и больше.

Поэтому если исходить из этого, то он «оставил деньги на столе», как говорят в Америке. Да, есть небольшая уступка, так как было понимание, что «Рейнджерс» важен каждый доллар для комплектования состава.

Сделка получилась выгодной для всех: Игорь получил то, что хотел, а клуб получил топового вратаря на восемь лет. С учетом того, что потолок зарплат в НХЛ постепенно увеличивается, это win-win для обеих сторон, – сказал Максим Моливер. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
потолок зарплат
logoРейнджерс
logoИгорь Шестеркин
logoНХЛ
деньги
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