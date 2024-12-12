Назаров о том, что хоккей назвали национальным видом спорта: «Это доказывает, что мы идем одной дорогой с национальным лидером, который очень любит хоккей»
Ранее появилась информация, что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.
«Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала. В первый же день мы увидим, пожалуй, самый яркий матч всего турнира: сборная России – сборная мира КХЛ.
Конечно, встречу с такой вывеской можно было оставить на десерт и провести в заключительный игровой день, но раз организаторы решили иначе, значит, на то были причины. Желаем сборной России побед, а болельщикам – побольше ярких эмоций.
С интересом прочитал новость о том, что по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта. Все закономерно и правильно.
Это в очередной раз доказывает, что все мы идем одной дорогой вместе с нашим национальным лидером, который тоже очень любит хоккей. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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