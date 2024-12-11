Назаров о КПК: «Звезд в составе России хватает. В период санкций и отстранений матчи сборной становятся вдвойне важнее»

Андрей Назаров высказался о предстоящем Кубке Первого канала.

«Завтра стартует Кубок Первого канала , с удовольствием последим за сборной России и поболеем за нее. В период санкций и отстранений матчи национальной команды становятся вдвойне важнее.

Хочется пожелать нашим ребятам удачного выступления и победы. Здорово, что перед новогодними праздниками болельщики смогут зарядиться позитивом и сходят на арену семьями. Звезд в составе сборной России хватает.

В это интересное и непростое время наблюдается сдвиг тектонических финансовых плит в сторону Востока. Нашим недругам это очень сильно не нравится. Но что поделать, такова жизнь.

Мы живем и развиваемся. У нас есть свой путь, который мы обязательно пройдем. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .