Назаров о КПК: «Звезд в составе России хватает. В период санкций и отстранений матчи сборной становятся вдвойне важнее»
Андрей Назаров высказался о предстоящем Кубке Первого канала.
«Завтра стартует Кубок Первого канала, с удовольствием последим за сборной России и поболеем за нее. В период санкций и отстранений матчи национальной команды становятся вдвойне важнее.
Хочется пожелать нашим ребятам удачного выступления и победы. Здорово, что перед новогодними праздниками болельщики смогут зарядиться позитивом и сходят на арену семьями. Звезд в составе сборной России хватает.
В это интересное и непростое время наблюдается сдвиг тектонических финансовых плит в сторону Востока. Нашим недругам это очень сильно не нравится. Но что поделать, такова жизнь.
Мы живем и развиваемся. У нас есть свой путь, который мы обязательно пройдем. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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