Андрей Назаров: «Жду крупных обменов в КХЛ. У руководителей недружественных стран меняются тезисы. Мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
Андрей Назаров высказался относительно возможных обменов в КХЛ.
«До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени. Жду ярких сделок и крупных обменов, многое зависит от грамотной работы менеджеров.
В регулярном чемпионате накануне прошел насыщенный игровой день с большим количеством интересных матчей. Впереди пауза на матчи сборной России, поддержим нашу национальную команду.
Все мы живем в непростое время и видим, как меняются тезисы у руководителей недружественных нам стран. От «я все сделаю» до «если смогу». Теперь мы все прекрасно понимаем.
У нас свой путь, который мы пройдем, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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