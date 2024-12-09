Андрей Назаров: «Жду крупных обменов в КХЛ. У руководителей недружественных стран меняются тезисы. Мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался относительно возможных обменов в КХЛ.

«До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени. Жду ярких сделок и крупных обменов, многое зависит от грамотной работы менеджеров.

В регулярном чемпионате накануне прошел насыщенный игровой день с большим количеством интересных матчей. Впереди пауза на матчи сборной России, поддержим нашу национальную команду.

Все мы живем в непростое время и видим, как меняются тезисы у руководителей недружественных нам стран. От «я все сделаю» до «если смогу». Теперь мы все прекрасно понимаем.

У нас свой путь, который мы пройдем, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.