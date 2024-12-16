Иван Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой».

Форвард «Вегаса » не выходил на лед во втором и третьем периодах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2).

После игры главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди не вдавался в подробности по поводу травмы россиянина.

Отметим, что следующий матч «Вегас» проведет в четверг – дома с «Ванкувером» (начало по московскому времени – 20 декабря в 06:00).

29-летний Барбашев с 30 (15+15) очками в 31 игре является вторым бомбардиром клуба из Невады в сезоне.