Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой»
Иван Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой».
Форвард «Вегаса» не выходил на лед во втором и третьем периодах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2).
После игры главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди не вдавался в подробности по поводу травмы россиянина.
Отметим, что следующий матч «Вегас» проведет в четверг – дома с «Ванкувером» (начало по московскому времени – 20 декабря в 06:00).
29-летний Барбашев с 30 (15+15) очками в 31 игре является вторым бомбардиром клуба из Невады в сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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