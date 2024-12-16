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Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой»

Иван Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой».

Форвард «Вегаса» не выходил на лед во втором и третьем периодах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2). 

После игры главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди не вдавался в подробности по поводу травмы россиянина. 

Отметим, что следующий матч «Вегас» проведет в четверг – дома с «Ванкувером» (начало по московскому времени – 20 декабря в 06:00). 

29-летний Барбашев с 30 (15+15) очками в 31 игре является вторым бомбардиром клуба из Невады в сезоне. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoИван Барбашев
logoБрюс Кэссиди
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