Барбашев забил во 2-м матче подряд – «Эдмонтону». У него 15+15 в 30 играх

Иван Барбашев забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (3:6).

Форвард «Вегаса» отличился во второй игре подряд, набрав 30-е (15+15) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 30 матчей.

Сегодня за 16:57 у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».