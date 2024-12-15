Барбашев забил во 2-м матче подряд – «Эдмонтону». У него 15+15 в 30 играх
Иван Барбашев забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (3:6).
Форвард «Вегаса» отличился во второй игре подряд, набрав 30-е (15+15) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 30 матчей.
Сегодня за 16:57 у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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