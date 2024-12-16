Самсонов отразил 20 из 22 бросков в матче с «Миннесотой». Победа – 7-я в 11 матчах за «Вегас» в сезоне

Илья Самсонов отразил 20 из 22 бросков в матче с «Миннесотой».

Вратарь «Вегаса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:2).

В активе 27-летнего россиянина стало 7 побед в 11 матчах в сезоне при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,06.