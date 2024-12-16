Самсонов отразил 20 из 22 бросков в матче с «Миннесотой». Победа – 7-я в 11 матчах за «Вегас» в сезоне
Илья Самсонов отразил 20 из 22 бросков в матче с «Миннесотой».
Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:2).
В активе 27-летнего россиянина стало 7 побед в 11 матчах в сезоне при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,06.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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