Капризов сыграл 28:03 с «Вегасом» – личный рекорд по игровому времени в регулярках НХЛ для матчей без овертайма

Кирилл Капризов провел на льду более 28 минут в матче с «Вегасом».

Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:3).

Он провел на льду 28 минут 3 секунды – личный рекорд по игровому времени в лиге для матчей регулярок без овертайма.

С учетом матчей с овертаймом этот результат – второй. В декабре прошлого года Кирилл провел на льду 29 минут 9 секунд – в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).

Капризов – это машина! Положил второй дубль за два дня и взлетел на первое место среди снайперов НХЛ