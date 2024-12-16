Капризов сыграл 28:03 с «Вегасом» – личный рекорд по игровому времени в регулярках НХЛ для матчей без овертайма
Кирилл Капризов провел на льду более 28 минут в матче с «Вегасом».
Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:3).
Он провел на льду 28 минут 3 секунды – личный рекорд по игровому времени в лиге для матчей регулярок без овертайма.
С учетом матчей с овертаймом этот результат – второй. В декабре прошлого года Кирилл провел на льду 29 минут 9 секунд – в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ).
Капризов – это машина! Положил второй дубль за два дня и взлетел на первое место среди снайперов НХЛ
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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