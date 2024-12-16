Спунер о Ги Буше: «Тренер мирового уровня. Я играл против его команд в НХЛ, у него отлично выстроена игра»
Райан Спунер назвал Ги Буше тренером мирового уровня.
«Я играл против его команд, например, когда играл за «Бостон». У него отлично выстроена игра.
Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово», – сказал нападающий «Авангарда».
27 ноября 53-летний канадский специалист стал главным тренером омского клуба. В НХЛ он возглавлял «Тампу» и «Оттаву».
Отметим, что «Авангард» проведет первые матчи после паузы в Фонбет Чемпионате КХЛ под руководством Дэйва Барра – в связи с временным отъездом Буше.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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