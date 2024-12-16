Спунер о Ги Буше: «Тренер мирового уровня. Я играл против его команд в НХЛ, у него отлично выстроена игра»

Райан Спунер назвал Ги Буше тренером мирового уровня.

«Я играл против его команд, например, когда играл за «Бостон ». У него отлично выстроена игра.

Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово», – сказал нападающий «Авангарда ».

27 ноября 53-летний канадский специалист стал главным тренером омского клуба. В НХЛ он возглавлял «Тампу» и «Оттаву».

Отметим, что «Авангард» проведет первые матчи после паузы в Фонбет Чемпионате КХЛ под руководством Дэйва Барра – в связи с временным отъездом Буше.